Kars Belediye Başkanlığı’nca mesire alanları, park ve bahçelerde sinek ve haşerata karşı ilaçlama yapılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince halkın yoğun olduğu bölgelerde haşerelere karşı ilaçlama yaparak vatandaşlara park ve bahçelerde rahatlıkla zaman geçirmelerine imkan sağlıyor.

Belediye ekiplerince, Kars Çayı, Bedesten Bölgesi, park ve bahçeler de ilaçlama yapıldı. İlaçlama çalışmalarıyla birlikte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesinin önüne geçildi.

Belediye ekipleri ilaçlama çalışmaların haşerelerin üreme bölgesi olan kanal ve derelerde de sürdürüyor.