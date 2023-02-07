Kars Belediyesi, kar yağışının ardından olumsuz bir durum yaşanmaması adına kumlama ve kar küreme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Kars Belediyesi, kar yağışının ardından olumsuz bir durum yaşanmaması adına kumlama ve kar küreme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Kış hazırlıklarını aylar öncesinden tamamlayan Belediye, Kars’ta etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına hız verdi. Yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekipleri 24 saat görev yapıyor.

Ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar ve kaldırımlar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için il genelinde kumlama çalışmaları yapılıyor.

Ulaşımda yaşanabilecek sorunlarına karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan belediye ekipleri, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Kars Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.