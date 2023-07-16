Kars Belediye Başkanlığı’nca Bedesten Bölgesi ve mesire alanlarında sinek ve haşerata karşı ilaçlama yapıyor.

Kars Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince havaların ısınmasıyla birlikte halkın yoğun olduğu bölgelerde haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor.

Belediye ekiplerince, başta Kars Çayı, Bedesten Bölgesi, park ve bahçeler olmak üzere şehir merkezinde tüm mahallelerde ilaçlama yapıldı. İlaçlama çalışmalarıyla birlikte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesinin önüne geçilirken, vatandaşlardan ise yiyecek ve içecek atıkların gelişi güzel atılmamasını istedi.

Öte yandan Belediye ekiplerince ilaçlama çalışmaların haşerelerin üreme bölgesi olan kanal ve derelerde yapıldığı öğrenildi.