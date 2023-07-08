Kars Belediyesi Halk Ekmek Büfelerini yeniliyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, mevcut görüntüsüyle şehre yakışmayan eski halk ekmek büfelerini modern görünümlü yeni büfelerle değiştirtti.

Kars Belediye Başkanlığı’na kayyum atanan ve Vali Türker Öksüz, görevi devraldığında atıl durumda bulunan ve yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nın şehir genelinde bulunan satış noktaları olan halk ekmek büfelerini vatandaşlara daha kaliteli ve sağlıklı ortamda hizmet vermesi adına modern görünüme sahip yenileriyle değiştirilerek vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Belediye tarafından alımı yapılan 9 büfeden ilk kurulumu yapılan Şehitler Mahallesindeki Halk Ekmek Büfesinde incelemede bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yapılan çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın bilgi aldı.

Öksüz, Taşkın’a diğer büfelerinde bir an önce yerlerine konulması talimatında bulundu. Öksüz, yaptığı incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.