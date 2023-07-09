Kars’ın en önemli kültür varlıklarından birisi olan Aynalı Köşk, Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edilen Belediye eski Başkanı Murtaza Karaçanta, döneminde icradan satışı yapılan ve uzun süre mahkemesi devam eden tarihi binanın sonuçlanan mahkemesi ile birlikte icradan satışı yapıldı.

Eski Belediye Başkanı Karaçanta tarafından icrayla satışı yapılan Aynalı Köşk’ün satışıyla ilgili Kars Belediye Başkanlığı’ndan da yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Kültür Envanterine kayıtlı tarihi Aynalı Köşk Binasının icra yoluyla satılması hakkında yerel basın ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Belediye Başkanlığımızca açıklama yapma gereği duyulmuştur. Aynalı Köşk Binası, Kars 1. İcra Dairesi’nin 2018/869 esas sayılı dosya kapsamında 3 adet temlikname alacağına karşılık Kaşmir Temizlik Otomotiv İnşaat Maden Tic. San. Ltd. Şti. firması tarafından haciz işlemi yapılarak icra dairesinden satışı talep edilmiştir. Söz konusu taşınmazın satışı talebine karşın dönemin Belediye yönetimince ilgili mahkemeye Haczedilmezlik Şikâyeti Davası açılmadığı için Aynalı Köşk Binası’nın satışı 27.03.2019 tarihinde Kars 1. İcra Dairesince açık artırma yolu ile ilgili firmaya yapılmıştır” denildi.

Belediye Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Dönemin Belediye yönetiminin ihmali neticesinde gerçekleşen satış işlemine karşın Belediyemizce 01.04.2019 tarihinde Kars İcra Hukuk Mahkemesi’ne 2019/80 esas sayılı dosya ile ihalenin feshi davası açılmış olup yapılan yargılama sonucu mahkemece açılan davanın reddine karar verilmiştir. Belediyemizce verilen bu karara karşın tüm hukuk yolları kullanılarak üst mahkemelere itirazlar yapılmış, yapılan itirazlara rağmen Kars İcra Hukuk Mahkemesinin kararı, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2021/11384 Esas 2022/334 sayılı kararı ile 13.01.2022 tarihinde onanarak kesinlik kazanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“Hukuki girişimlerimiz devam edecek”

Kars Belediye Başkanlığı’nca gerekli mercilere hukuki girişimlerin yapılacağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün görevi devraldığında atıl durumda olup verdiği talimat doğrultusunda yapılan tadilat ve tefrişatın ardından Aynalı Köşk Kültür Sanat Merkezi ve Bilgi Evi olarak gençlerimizin kaliteli vakit geçirdikleri ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir merkez haline getirildi. Kullanımına devam ettiğimiz tarihi yapının mülkiyetinin Belediyemizde kalması için şimdiye kadar bütün girişimler yapılmıştır. İlimiz için simge değerinde olan bu tarihi yapının mülkiyetinin Belediyemize kazandırılması adına bundan sonra da hukuki girişimler dâhil olmak üzere her türlü gayret gösterilecektir.”