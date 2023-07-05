Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü, etrafındaki dağlar ve gökyüzündeki bulutlarla birleşmesi görenleri adeta büyülüyor.

Kars’ın Susuz ilçesi sınırlarında bulunan ve ilgili bakanlık tarafından “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilen Aygır Gölü, her mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor.

Susuz ilçesi sınırları içinde yer alan bir volkanik set gölü olan Aygır Gölü, kar sularından ve göl çanağındaki kaynaklardan besleniyor. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından mesire yeri olarak kullanılan göl, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Vatandaşların uğrak yeri olan Aygır Gölü, doğa turizmine de ev sahipliği yapıyor. Birçok su kuşunu da bünyesinde barındıran gölde yaz güzelliği yaşanıyor.