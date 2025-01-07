Kars eksi 18 ile adeta buz kesti, soğuktan ağaçlar kırağı tuttu, kırağı tutan ağaçlar baharda çiçek açan meyve ağaçlarını andırdı.

Kars’ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığını sıfırın altında 18 dereceye düştüğü kentte, soğuktan ağaçlarda kırağı oluşurken, Kars Çayı’da yeniden dondu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için cadde çıkan vatandaşlar, ise kırağı tutan ağaçların arasında yürüdü.

Hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu Kars’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 23 derece, gündüz ise eksi 18 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan soğuktan kırağı tutan ağaçlar ise kart postal görüntüler ortaya çıkardı.