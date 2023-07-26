Kars’ta jandarma ekipleri kenevir ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Temmuz ayında yapılan çalışmalarla 4 bin 214 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.