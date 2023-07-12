Kars 36 Spor Başkanlığı’nı bıraktığını açıklamasının ardından geçen 1 aylık süre içerisinde yeşil beyazlı kulübün başkanlığına aday olmazken, Kars ekibinin ligden çekilmesi de gündeme geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarının transferleri yapmaya başladığı günlerde Kars 36 Spor Kulübü ise kulüp başkanını arıyor. İşlerinin yoğunluğundan dolayı kulüp başkanlığını bıraktığını açıklayan Ali Uçum’un ardından takıma talip çıkan olmadı.

Sahipsizlik ve ilgisizlikten dolayı Kars 36 Spor’un ligden çekilmesinin çok üzücü olacağını ifade eden vatandaşlar, “Başkan 1 ay önce takımı bıraktı. Bunu basın ve sosyal medya hesaplarından açıkladı. Ancak geçen süre içerisinde takıma sahip çıkan olmadı. Lig ve Ziraat Kupası karşılaşmalarının başlaması az bir zaman kaldı. Kars 36 Spor transfer yapmadı. Kulüpten yapılan bir açıklama yok. takım ligden çekilirse çok yazık olur. İnşallah kısa sürede şehrin takımına sahip çıkan olur” dediler.

“Kars 36 Spor’un kurumsal olması kaçınılmazdır”

Türkiye liglerinde bir çok örneğinin olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Kars 36 Spor kurumsal olarak yoluna devam etmesi gerektiğini kaydettiler.

DSİ, Özel İdare, Belediye ve Karayolları gibi kurumların başka illerde takımlarının liglerde yer aldığının altını çizen vatandaşlar, “Kurum takımları var. Kendi illerini kurumların ismiyle temsil eden takımlar var. Kars’ta neden olmasın. Kars 36 Spor’da bir kuruma devredilerek yoluna davam edebilir. Bizler Karslılar olarak yetkililere sesleniyoruz. Atanmışlar, seçilmişler, işadamları elini taşın altına koyarak Kars 36 Spor’un yoluna devam etmesi için çözüm yolları bulması gerekiyor” diye konuştular.