Kars 36 Spor bugün oynanacak Iğdıres Spor karşılaşması öncesinde moral yemeği verildi.

Kars 36 Spor bugün oynanacak Iğdıres Spor karşılaşması öncesinde moral yemeği verildi.

Bir restoranda verilen yemeğe Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ev sahipliği yaptı.

Kulüp Başkanı Yasin Çiftçi, başkan yardımcıları ve sporcularla bir araya gelen Taşkın ile Çalkın, her daim Kars 36 Spor’un yanında olduklarını, yeşil beyazlı ekibin başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydettiler.

Sporculara Iğdıres Spor karşılaşmasında başarılar dileyen Taşkın ve Çalkın, daha sonra sporcularla birlikte yemek yedi, sohbet etti.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Yasin Çiftçi ise kendilerine destek olan Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’a teşekkür etti.

Başkan Çiftçi, “Iğdıres Spor maçı öncesi takımımızla moral yemeğinde bir araya geldik. Bize maddi manevi destekte bulunan, bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan Vali Yardımcımız Ramazan Taşkın ve Ak Parti İl Başkanımız Adem Çalkın’a Kulübüm ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor Iğdıres Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu. Iğdır Kışla Semt Stadı bugün saat 13.00’de oynanacak karşılaşmayı Berkan Gündoğdu, Hamdiye Çelik ve Şehmus Öğe yönetecek.