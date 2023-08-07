Kars 36 Spor 2023-2024 futbol sezonu öncesinde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olmak istiyor. Kulüp Başkanı Ali Uçum, yaptığı transferlerle 3 lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Çok sayıda futbolcuyu kadrosuna katan yeşil beyazlı ekip, önümüzdeki gülerde 2023-2024 futbol sezonun açılışını yapacak. Kars Spor Ali Gaffar Okkan Tesisleri’ni de baştan aşağıya yenileyen Başkan Uçum, Kars 36 Spor’un hak ettiği yerde olması için çaba sarf ediyor.

Kars 36 Spor’un kesinlikle profesyonel liglerde olması gerektiğine vurgu yapan Uçum, başta tesisleşme olmak üzere yeşil beyazlı takımın başarılı olması için her türlü ayrıntıyı düşünüyor.

Kars 36 Spor’un başarılı olması için Başkan Ali Uçum’a Karslıyım diyen herkesin destek olması gerektiğine dikkat çeken taraftar grupları, “Başkanımız çok güzel transferler yaptı. İnşallah bu sezon hak ettiğimiz lige çıkacağız. Kars 36 Spor’un başarılı olması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Birlik kuvvet doğar, biz o birlikteliği sağladığımız takdirde başarı kendiliğinden gelecektir” dediler.

Öte yandan önümüzdeki günlerde sezon açılışını yapacak olan yeşil beyazlı ekipte transfer çalışmaları da devam ediyor. Başkan Uçum, yakından takip ettiği futbolcuların bulunduğu ve bunlarla kısa sürede anlaşma yapılacağı öğrenildi.