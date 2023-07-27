Kars 36 Spor 2023-2024 futbol sezonu öncesi yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, görüştüğü sporcularla tek tek anlaştı. Yaklaşık 7 sporcuyu yeşil beyazlı renklere katan Uçum, yeni sezonda şampiyonluk hedefledikleri belirtti. Teknik Direktörlük görevine Orhan Tetik’i getiren Uçum, Mürsel Civelek, Gökhan Sürücü, Doğukan Örsel, Mücahit Topal, Ali Eren, Şükrü Can Yılmaz ve Nusret Can Körümdük ile anlaştı. Başkan Ali Uçum’un listesinde bir çok isimin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Kars 36 Spor önümüzdeki günlerde sezon açılışını yapacağı kaydedildi.