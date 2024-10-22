Kars 36 Spor Tortum Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Ortahisar Spor 2-1 mağlup eden Kars 36 Spor, Tortum Spor hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İskender Eroğlu, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip bu haftayı BAY geçecek. Boş geçecek olan haftayı iyi değerlendireceklerini ifade eden Teknik Direktör Eroğlu, Tortum Spor deplasmanından puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Antrenmanlarda sporcularını sık sık uyaran Eroğlu, Kars 36 Spor önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağının müjdesini de verdi.

Çalışmalarını Şehir Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı ekip, yapılan transferlerle de kadrosunu güçlendirdi.

Kars 36 Spor Tortum Spor karşılaşması 30 Ekim 2024 Çarşamba günü Tortum İlçe Stadyumunda oynanacak.