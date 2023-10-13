Kars 36 Spor Rize Özel İdare Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlandı. Yeşil beyazlı ekip sezonun ilk karşılaşmasından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10’uncu grup takımlarından Kars 36 Spor Teknik Direktör Orhan Tetik nezaretinde Rize deplasmanı öncesinde son antrenmanını yaptı.

Halitpaşa Semt Sahası’nda yapılan antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü. 2 saat süren antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Kars 36 Spor Teknik Direktörü Orhan Tetik, Rize deplasmanından puanla döneceklerini belirtti.

Tetik, “İlk maç bizim için çok önemli zorlu bir deplasmana gideceğiz. Rize Özel İdare Spor ile karşılaşacağız. Rakibimiz in gücünü biliyoruz. Bizim de gücümüz belli, zor bir karşılaşma olacak. Ben Rize’den puanla döneceğimize inanıyorum” dedi.

Öte yandan Rize Özel İdare Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayan Kars 36 Spor’un Cumartesi günü Rize’ye gideceği öğrenildi.

Kars 36 Spor Rize Özel İdare Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu.

15 Ekim 2023 Pazar günü Rize Güneysu İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Murat Demir yönetecek. Demir’in yardımcılıklarını ise Salih Sayan, Onur Can Bozkurt yapacak. Karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.