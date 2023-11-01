Kars 36 Spor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Palandöken Belediye Spor karşılaşması hazırlılarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10’uncu grupta mücadele eden ve 2023-2024 futbol sezonuna iyi başlayan yeşil beyazlı ekip, Palandöken deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Kars 36 Spor, Palandöken maçı hazırlıklarını Gençlik Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Halitpaşa Sentetik Sahası’nda yapıyor.

Teknik Direktör Orhan Tetik, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Kars 36 Spor’da futbolcuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sezona iyi başladıklarını belirten Teknik Direktör Orhan Tetik, “Sezona iyi başladık, aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Hafta sonu Erzurum deplasmanında Palandöken Belediye Spor ile karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz. Amacımız deplasmandan puanla dönmek, sporcularımda bunun bilincinde, Palandöken karşılaşmasını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Kars 36 Spor’un hedefinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Tetik, “Hedefimiz şampiyonluk, yönetim, teknik heyet, sporcularımız ve taraftarlarımız hedefimize emin adımlarla yürümek istiyoruz. Çok çalışıyoruz, Kars’ın şampiyonluk beklediğini de biliyoruz. İnşallah bu yıl şampiyon olarak Kars’ı profesyonel lige taşıyacağız” diye konuştu.

Öte yandan Halitpaşa Sentetik Sahada yapılan ve 20 saat süren antrenmanda Tetik, futbolcuların adeta pestilini çıkardı. Tetik, antrenmanı sık sık keserek istediklerini yapamayan futbolcuları sert bir şekilde uyardı. Yeşil beyazlı ekibin antrenmanı çift kale maçın ardından sona erdi.