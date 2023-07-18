Kars 36 Spor yeni sezonda yoluna Orhan Tetik ile devam edecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum’un takımı bırakmama kararı almasıyla birlikte transfer çalışmalarına da başladı.

Uçum, geçen sezon takımı ligde tutma başarısı gösteren Teknik Direktör Orhan Tetik ile yeni sezon için anlaşma yaptı. Teknik Direktörlüğü Tetik’i getiren yeşil beyazlı ekipte gözler futbolcu transferine çevrildi.

Bir çok futbolcuyu listesinde bulunduran Başkan Ali Uçum, izlediği ve karar verdiği futbolcularla bire bir görüşerek daha sonra anlaşma yapacak.

Teknik Direktör sorununu çözdüklerini belirten Başkan Ali Uçum, “Kars 36 Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon 2’inci devrede görev yapan ve takımı düşmekten kurtararak üst sıralara taşıyan başarılı teknik adam Orhan Tetik ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) BAL Ligi 3’üncü gurupta, Lig’in ilk yarısında düşme potasında olan Kars 36 Spor’u 2’inci yarıda devralarak üst sıralarda tutunduran Başkan Ali Uçum ve yönetimi ile teknik direktör Ortan Tetik ve ekibi büyük bir başarıya imza attı. 2023-2024 Futbol Sezonunu BAL Ligi’nde sürdürecek olan Kars 36 Spor da hedef; Orhan Tetik ve ekibi ile 3’üncü Lig’e yükselmek olacak” dedi.

Kars 36 Spor yönetiminin önümüzdeki günlerde mevcut kadroya takviye olarak birçok sporcuyu renklerine bağlayacağı öğrenildi.

BAL Ligi’nde yeşil beyazlı ekibin iyi bir takım kurarak hem Ziraat Türkiye Kupası’nda hem de ligde zirveye oynaması hedefleniyor.