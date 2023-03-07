Kars 36 Spor, tecrübeli file bekçisi Nusret Can Kömürdük ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kars 36 Spor, tecrübeli file bekçisi Nusret Can Kömürdük ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor uzun süreden beri yaşadığı kaleci sorununu daha önce Ceyhan Spor, Muğla Spor’ ve Adana Hadırgücü Spor forma giyen deneyimli kaleci Nusret Can Kömürden’i transfer ederek çözdü. Yeşil beyazlı ekibin kalesini bundan sonra Kömürden, koruyacak.

Öte yandan Kars 36 Spor Başkanı Ali Uçum, teknik heyetin önerileri üzerine takımdaki eksik bölgelere transfer yapacağını belirtti.

Başkan Ali Uçum, “Transfer noktasında bir kaç futbolcu ile görüştük, anlaşılma noktasına geldik. Birkaç gün içerisinde çok kıymetli Kars 36 Spor sevenlerine bu transferlerimiz duyurulacaktır” dedi.