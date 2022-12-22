Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Rize Özel İdare Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Rize Özel İdare Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3’üncü grupta yer alan yeşil beyazlı ekip son haftalarda yakaladığı çıkışı Rize deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik nezaretinde hazırlıklarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı ekipte futbolcuların istekli ve hırslı olmaları dikkat çekti.

Yeni yönetim ile birlikte çıkış yakalayan Kars 36 Spor 1’nci devrenin son karşılaşması 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Kars 36 Spor’un özellikle Arhavi karşısında çok iyi oynadığını ve sahadan farklı galip ayrıldıklarını ifade eden Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik, “Rize’de çok zor bir 90 dakika olacak. Rakibimiz şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bizde üst sıralara çıkmak istiyoruz. Gerçekten zor bir karşılaşma olacak. Biz deplasmandan puanla dönmek istiyoruz. Futbolcularımızda bunun bilincinde, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Öte yandan yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.