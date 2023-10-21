Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Bayburt Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10’uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor Bayburt Belediye Spor’u evinde ağırlayacak. Bayburt Belediye Spor karşılaşmasına tüm Karslıları davet edildi.

Teknik Direktör Orhan Tetik nezaretinde son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapan yeşil beyazlı ekip, Bayburt karşılaşmasından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Tüm taraftarları karşılaşmaya davet eden Tetik, taraftarlarının desteğiyle Kars 36 Spor’u layık olduğu yere taşıyacaklarını kaydetti.

Öte yandan Kars 36 Spor, Bayburt Belediye Spor karşılaşmasını yönetecek hakemlerde belli oldu. 22 Ekim 2023 Pazar günü Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda saat 13.00’de oynanacak karşılaşmayı Erzincan Bölgesinin başarılı hakemlerinden Nurhak İbili yönetecek. Nurhak İbili’nin yardımcılıklarını ise Öznur Fil, Bulut Topatar yapacak.