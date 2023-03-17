Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bahcecik Spor karşılaşması hazırlıklarını Trabzon’da sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, bir taratan yeni transferlerle kadrosunu güçlendirirken, diğer taraftan da ligde üst sıralara çıkmanın yollarını arıyor.

Bahcecik Spor karşılaşması için Trabzon’a giden yeşil beyazlı ekip, hafta sonu oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Orhan Tetik, nezaretinde yapıyor. Deplasmanda puanla dönmenin hesaplarını yapan Kars 36 Spor karşılaşmasını yönetecek hakemler de belli oldu.

Kars 36 Spor Bahcecik Spor karşılaşmasını Bayburt bölgesinden Oğuzhan Çam yönetecek. Karşılaşma da Giresun bölgesinden Onur Tomak ve Ordu bölgesinden Hakan Balkan ise yardımcı hakemlik yapacak.

Kars 36 Spor Bahcecik Spor karşılaşması Trabzon Yavuz Selim Stadyumunda 19 Mart 2023 Pazar günü saat 13.00’de başlayacak.