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Karşılaşmanın 2’inci yarısı da karşılıklı ataklarla devam etti. 8 gölün atıldığı karşılaşmadan Kars 36 Spor 6-2 galip ayrılmasını bildi. Yeşil beyazlı ekip aldığı 3 puanla düşme tehlikesinden uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk devresinde rüzgarı arkasına alan yeşil beyazlı ekip ilk dakikalardan itibaren rakibi karşısında üstünlük kurdu. Rakip karşısında üstün olan Kars 36 Spor karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu 2 golle devre arasına 2-0 önde girdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 22. Hafta karşılaşmasında Kars 36 Spor Iğdır Es Spor karşılaştı. Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda rüzgarlı havada oynanan karşılaşmaya başlayan taraf ev sahibi Kars 36 Spor oldu.

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Iğdır Es Spor’u 6-2 mağlup etti.

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