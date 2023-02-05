Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Serhat Ardahan Spora 2-1 mağlup oldu.

Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Serhat Ardahan Spora 2-1 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) Ligi 15. Hafta karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Serhat Ardahan Spor ile karşılaştı.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynan karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Serhat Ardahan Spor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresine başlayan taraf Kars 36 Spor oldu. Yeşil beyazlı ekip üst üste bulduğu pozisyonları değerlendirmezken, konuk ekip karşılaşmanın uzatma dakikasında attığı golle karşılaşmadan 3 puan alan taraf oldu.

Kars 36 Spor kendi sahasında Serhat Ardahan Spor’un 2-1 mağlup olarak haftayı puan almadan kapattı.