Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta yer alan Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği 1985 Derecik Spor’u 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3’üncü grupta yer alan Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği 1985 Derecik Spor’u 1-0 mağlup etti.

Kars 36 Spor, 1985 Derecik Spor karşılaması Prof. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynandı. Karşılaşmaya başlayan taraf konuk ekip 1985 Derecik Spor oldu. Karşılamaya istekli başlayan yeşil beyazlı ekip, sağlı sollu ataklara rakibinin üzerine geldi. Rakibi karşısında baskı kuran Kars 36 Spor ilk yarının tamamlanmasını dakikalar kala, rakip oyuncunun cezası sahası içerisinde topa elle müdahalesi karşılaşmanın hakemi Cem Çubukcu tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Yeşil beyazlı ekip, penaltı atışını gole çevirince ilk yarı 1-0 Kars 36 Spor’un üstünlüğüyle son erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresi de karşılıklı ataklarla geçti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca yeşil beyazlı ekip ilk galibiyetini alarak haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.

Yeşil beyazlı taraftarlar maç sonrası sahaya inerek futbolcularla halay çekti.