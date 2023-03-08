Karşılaşmanın ikinci devresine konuk ekip başladı. İlk yarıya oranla daha istekli görünen DSİ Karadeniz, rakip sahada üst üste geliştirdiği atakları gole çevirerek yeşil beyazlı ekip karşısında 1-0 önde geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca konuk DSİ Karadeniz Spor Kars 36 Spor karşılaşmasından 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya başlayan taraf konuk ekip oldu. İlk yarısı orta saha ağırlıklı geçen karşılaşmada, taraflar devre arasına 0-0 berabere girdi.

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Trabzon DSİ Karadeniz Spor’a 1-0 mağlup oldu.

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