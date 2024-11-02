Karpuzlu Şenol Akar Ortaokulu ve Karpuzlu İmamhatip Ortaokulu öğrencilerine, Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Hüseyin Özen tarafından gıda okur yazarlığı ve etiket okuma eğitimi verildi.

Sağlıklı beslenmenin önemi ve gıda ürünlerinin etiketlerinin nasıl okunacağı üzerine odaklanılan eğitimde öğrencilere Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Hüseyin Özen tarafından gıda alımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve besin değerleri hakkında bilgi verildi. Gıda okur yazarlığının, çocukların bilinçli tüketici olmalarını sağlamak adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Eser, etiket okuma becerisinin geliştirilmesiyle öğrencilerin, sağlıklı seçimler yapma konusunda daha donanımlı hale geleceği ifade etti. Eğitim, öğrencilerin sorularını yanıtlanması ile sona erdi.