Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’sıcak nokta şok uygulaması’ kapsamında 8 sürücüye 14 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığınca Ulukonak ve Tekeler Mahallelerinde 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30 ila 21.30 sıralarında asayiş, trafik jandarması ve KOM Şube Müdürlüğü personeli ile suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ’sıcak nokta şok uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; 8 umuma açık işyeri kontrol edildi. 324 şahıs ve 240 araç sorgusunun yapıldığı uygulamada 8 sürücüye 14 bin 620 TL idari trafik para cezası uygulandı.