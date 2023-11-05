Aydın’ın Söke ilçesinde sel felaketi yaşanırken, Karpuzlu İlçesi’nde de fırtına yaşandı. İlçeye bağlı Cumalar ve Hatipkışla Köyleri’nde etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu. Ev, araç ve tarım makinelerinin hasar gördüğü belirtildi.

Gece saat 02:30 sıralarında Aydın’ın Batı ve Güney ilçelerinde yaşanan sağnak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 4 ilçe ve 10 köyde afet yaşanırken bazı köylerde fırtına hasara neden oldu. Söke ve Koçarlı’da sel felaketi etkili olurken, Karpuzlu’da da fırtına etkisini gösterdi.

Gece aniden başlayan fırtına Cumalar köyünde bazı evlerin çatılarını uçurdu. Koskoca çelik çatıları ekli olduğu yerlerden söküp adeta bir kağıt parçası gibi uçuran fırtına, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bu arada Hatipkışla Köyü’nde de etkili olduğu belirtilen olumsuz hava koşulları sonucu maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Karpuzlu’da can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.