Karpuzlu Devlet Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında kurulan stantla organ bağışına dikkat çekilirken, düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren lise öğrencileri ödüllendirildi.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Karpuzlu Devlet Hastanesi’nde organ bağışı farkındalığı oluşturmak için stant açıldı. Hasta ve hasta yakınları ile hastane personeline organ bağışı konusunda bilgi verilirken, organ bağışının önemine dikkat çekildi. Ayrıca Karpuzlu Devlet Hastanesi ve Karpuzlu Anadolu Lisesi işbirliğiyle lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Hastane Müdürü Ahmet Sapmaz, Okul Müdürü İlker Akçay ve Müdür Yardımcısı Sercan Erkuş tarafından ödülleri takdim edildi.