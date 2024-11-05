Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 32 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde öğrencilere yönelik verilen trafik eğitimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çobanisa İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Okulda bulunan 32 öğrenci ve 4 servis şoförüne önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirmeler yapıldı.