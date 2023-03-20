Aydın genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar Karpuzlu ilçesindeki çiftçilerin yüzünü güldürürken, ilçede bulunan Şenköy Göleti’nin rezervuarı doldu, fazla suyun tahliyesi başlatıldı.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları, son yılların en kurak kış döneminin yaşanması sebebiyle alarm vermeye başladı. Aydın genelinde yaklaşık 3 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken, Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın’da son günlerde etkili olan yağışlar, yüzleri güldürmeye başladı. Karpuzlu ilçesinde bulunan Şenköy Göleti son yağışlarla birlikte suyla doldu. 403 bin metreküp su depolama hacmine sahip olan gölet, 740 dekar arazinin sulanmasına hizmet ederken, son yağışlarla beraber dolan gölette, fazla suyun tahliyesinin yapıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Şenköy Göleti, 403 bin metreküp su depolama hacmine sahip olup, 740 dekar zira arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Bölgede oluşan son yağışlar ile gölet rezervuarı tamamen dolmuş olup, dipsavak bölümünden fazla suyun tahliyesi yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.