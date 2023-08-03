Son zamanların zayıflama trendi kavun ve karpuz çekirdeklerinin liften zengin olduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Ara öğünde kalorisi yüksek gıda yerine abartmamak şartıyla kavun ve karpuz çekirdeği yemek içindeki lif sayesinde tok tutar. Kavun çekirdeği metabolizmayı hızlandırmasının dışında idrar söktürücü etki de yapar, toksinleri atar. Karpuz çekirdeği stres ve depresyona da iyi geldiğinden, buna bağlı yemek yenmesine de engel olur” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, son zamanlarda zayıflama trendlerinden biri olan karpuz ve kavun çekirdeğine karşı önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Vedat Göral, kilo artışının ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirterek “Hareketsiz yaşam, asitli ve kalorisi yüksek içecekler, hamurlu gıdalar, fastfood tüketmek, bazı katkı maddeleri gibi nedenler kilo artışına neden olur. Kadınlar kilolardan kurtulmak için arayış halindeler. Bunlardan biri de kavun, karpuz çekirdeği yiyerek zayıflama. Aslında dozunda ve usulüne uyarak yenirse bu mümkündür. Çünkü organik kavun ve karpuz çekirdeğinde yüksek lif oranı olduğundan, yedikten hemen sonra doygunluk sağlar. Karpuz ve kavun çekirdeği tüketenlerde fazla yemek yemek ve abur cubur atıştırmak daha az görülür” diye konuştu.

İçeriğindeki yüksek lifler tok tutuyor

Özellikle kavun çekirdeğinin düşük kaloriye sahip olduğuna işaret eden Prof. Dr. Göral, şu şekilde devam etti: “Bir avuç kavun çekirdeği 23 kaloriye sahiptir. Kavun ve karpuz çekirdeği ara öğün olarak tüketilmelidir. Buradaki amaç ara öğünlerde tatlı, meyve, hamurlu gıda ve kalorisi yüksek gıda veya içecek tüketmemektir. Karpuz çekirdeği 30 gram kadar olacak şekilde ara öğünde tüketilmelidir. 30 gram karpuz çekirdeğinde 158 kalori bulunur. Bu nedenle ara öğünde kalorisi yüksek gıda tüketmek yerine, abartmamak şartıyla kavun ve karpuz çekirdeği yemek, içerdiği yüksek lif nedeni ile tok tutar. Kavun çekirdeği ayrıca idrar söktürücü etki de yapar vücuttaki toksinleri atar, detoksifikasyon yapar.”

Stres ve depresyonla mücadeleye iyi geliyor

Prof. Dr. Göral, kavun ve karpuz çekirdeğini özellikle acıkınca tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, “Zengin lif içeriği nedeni ile kavun ve karpuz sizi tok tutar, böylece kalorisi yüksek gıda yemenize engel olur. Kavun ve kapuz çekirdeği az miktarda da olsa, demir ve vitamin de içerir. Ara öğünlerde kavun veya karpuz yemek yerine, belirtirken miktarlarda kavun ve karpuz çekirdeğinin yenmesi kilo vermede daha yararlıdır. Kavun çekirdeği metabolizmayı hızlandırır, yaklaşık 20 dakika kavrulup soğuduktan sonra tüketilmelidir. Karpuz çekirdeği stres ve depresyona da iyi geldiğinden, stres ve depresyon nedeni ile kalori alınmasına hatta yemek yenmesine de engel olur” dedi.