Yaz aylarının gelmesiyle tüm kış boyunca özlemi çekilen pek çok sebze ve meyve soflardaki yerini almaya başladı. Bunlardan biri de rengi ve lezzetiyle karpuzdur. Ülkemizde birçok bölgede kolaylıkla yetişir. Dünyada büyüklük ve şekline göre değişen 1200’den fazla karpuz çeşidi vardır.

Karpuzun %90’ı sudan oluşur. Vitaminler ve diğer besin değerleri çoğunlukla minik siyah çekirdeklerinde saklıdır. Yaz susuzluğunuzu giderecek bu harika lezzetle smoothie yapabilir, salata sosu olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, tuzlu peynirler, ızgara etler, balıklar ve taze otlarla mükemmel bir uyum yakalar. Peki karpuz nasıl seçilir? Karpuz hakkındaki ilginç bilgiler nelerdir?

Karpuz nasıl seçilir?

1- Karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken ilk nokta alt kısmının sarı olup olmamasıdır. Alt bölge ne kadar sarıysa karpuz o kadar olgunlaşmış ve lezzetlidir.

2- Karpuzun çatlak yerlerine dikkat edin. Tüm karpuzların üzerinde gördüğümüz bir başka detay da adeta bir örümcek ağını andıran çatlak görünümlerdir. Bu detaylar da karpuzun lezzeti hakkında size ipucu verecektir. Eğer karpuzun üzerinde örümcek ağı gibi görünümler varsa bu karpuzun iyi olduğunu gösterir. Hatta bir de minik noktalar varsa lezzetinden şüphe etmemeniz gereken bir karpuzla karşı karşıyasınız demektir.

3- Karpuzun boyutuna aldanmayın. Büyük karpuzun daha iyi olduğu tam bir yanılgı. Karpuz alırken asıl dikkat etmeniz gereken konu ağırlığı olmalı. Eğer ağırsa iyidir, değilse muhtemelen içi çoktan geçmiştir. Ayrıca boyutuna göre uygun ağırlıkta olması da oldukça önemlidir.

4- Karpuzun sapı yeşilse, erken toplandığını gösterir. Bu nedenle sapı kuruyan karpuzlar daha olgun ve tatlıdır.

Karpuz hakkındaki ilginç bilgiler nelerdir?

1- İlk yabani karpuz Afrika’nın güneyinde keşfedilmiştir.

2- Bazı karpuz çeşitleri 90 kg ağırlığa kadar ulaşabilmektedir.

3- Dünyadaki karpuz çeşidi 1200’den fazladır.

4- Dünyanın en ağır karpuzu Guiness Rekorlar Kitabı’na giren 159 kg ağırlığındaki karpuzdur.

5- 90’dan fazla ülkede karpuz yetişmektedir.

6- Karpuzun %92’si su ve %6’sı şekerdir.

7- Türkiye, dünyanın en çok karpuz üreten ikinci ülkesidir.

8- Dünyada domatesten sonra en çok üretilen meyve karpuzdur.

9- Kralların mezarlarına ruhlarının beslenmesi için karpuz koyulması, Mısır’da eski bir gelenekmiş.