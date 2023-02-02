Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana kavgada, karnından bıçaklanan esnaf yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana kavgada, karnından bıçaklanan esnaf yaralandı.

Olay, Veysi Paşa Mahallesi 1604 sokak üzerindeki bir çay ocağı önünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen S.Y. ile A.Ş. ve O.Ş. isimli kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada çay ocağı işletmecisi O.Ş., S.Y. tarafından karnından bıçakla yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli S.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.