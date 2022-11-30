Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde karnı acıkan tilki, markete girip yiyecek aradı. O anlarda kendisini cep telefonuyla kaydeden market sahibini fark eden tilki kaçtı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde karnı acıkan tilki, markete girip yiyecek aradı. O anlarda kendisini cep telefonuyla kaydeden market sahibini fark eden tilki kaçtı.

İlginç olay, Beyrebucak Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde kapısı açık olan markete giren tilki, karnını doyurmak için yiyecek aradı. Tilkinin içeri girdiğini fark eden market sahibi Ercan Akbaş, cep telefonunun kamerasını açıp tilkiyi saniye saniye kaydetti. Market sahibinin seslenmesi üzerine tilki korkarak marketten kaçtı.

Yaşananları İHA muhabirine anlatan market sahibi Akbaş, “Akşam markette otururken davetsiz bir misafirimiz geldi. Tilki bey markete girip tavuk dolaplarımıza baktı. Tavuklarımız dolapta olduğu için nasibini alamadan çıkıp gitti” dedi.