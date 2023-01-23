Türkiye genelinde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle yurt genelinde milyonlarca öğrenci yaklaşık 15 gün sürecek ara tatiline çıkarken, çocukların tatilin ilk günlerinde hayvanat bahçesine akın etti.

Türkiye genelinde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle yurt genelinde milyonlarca öğrenci yaklaşık 15 gün sürecek ara tatiline çıkarken, çocukların tatilin ilk günlerinde hayvanat bahçesine akın etti.

Dönem boyunca ders ve sınav stresi yaşayan öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne yoğun ilgi gösterdi. 23 Ocak-3 Şubat’taki yarıyıl tatili boyunca misafirlerini ağırlayacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda karne sevinci yaşayan öğrenci ve velilerini ağırladı. Öğrenciler ve aileleri, mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklığını da fırsat bilerek; dünyanın 4, Avrupa’nın 2, Türkiye’nin ise en büyük hayvanat bahçesini gezme imkanı buldu. Toplamda yaklaşık 400 türden 7 bin hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesini gezerek, hayvanları yakından tanıyan öğrenciler, hem derslerin hem de sınavların stresini attı.

İbrahim Halil Ergül, "Hayvanat bahçesini gezdik, çok güzeldi babam ve annem bizleri hayvanat bahçesine getirdi. Zürafa, kaplan, aslan, jaguar, sırtlan, dinozor fosilleri, müzedeki yılanları gördüm; çok güzel bir yer" dedi.

Baba Hasan Ergül ise şu ifadelere yer verdi:

"Bugün havanın güzel olmasını değerlendirdik, çocukları alıp dışarıya çıkalım, hayvanat bahçesini gezip dolaşalım istedik. Dünden hazırlığımızı yapmıştık zaten. Bugün de havanın güzel olmasını fırsat bilip çıktık" diye konuştu.

Çocukların hayvanat bahçesinde ise en çok sevdiği bölümler ise zürafa, kaplan, jaguar, sırtlan kafesleri; fok, maymun, dinozor fosilleri ve doğal akvaryumların bulunduğu kısımlar oldu.