Eskişehir’de karne ve yarıyıl tatili heyecanı yaşayan minikler, aileleriyle birlikte parklara ve oyun alanlarına akın etti.

Eskişehir’de karne ve yarıyıl tatili heyecanı yaşayan minikler, aileleriyle birlikte parklara ve oyun alanlarına akın etti.

İlk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler için karne ve yarıyıl tatili heyecanı bugün itibariyle başladı. Okul karnelerini alan öğrenciler de, tatile girilmesiyle beraber parkların, oyun alanlarının yolunu tuttu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden güzel havayla birlikte alanları dolduran çocuklar, tatilin tadını doyasıya yaşamaya başladı. Bazı veliler ise, zorlu bir dönemin ardından eğlenen çocuklarına eşlik etti. İki çocuğuyla birlikte oyun parkına gelen Hakan Yılmaz, çocuklarının karne heyecanına ortak olduğunu belirterek, “Anaokuluna giden çocuğum karnesini aldıktan sonra hediye istedi. Ortaokula giden çocuğum ise takdir aldı o da kardeşi gibi hediye istedi. Gururluyuz ve mutluyuz. Onlar başarılı olduğu sürece biz mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.