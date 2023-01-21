Zeytinburnu Belediyesi miniklerin karne sevincine ortak oldu. Karneyi alan öğrenciler için sömestr tatili boyunca birçok farklı etkinlik yapılacak. Festivalin ilk gününde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Karne tatili boyunca karnelerini getiren bütün çocuklar her gün 13.00’e kadar serbestçe bizim eğitmenlerimiz refakatinde eğlenebilecekler” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi miniklerin karne sevincine ortak oldu. Karneyi alan öğrenciler için sömestr tatili boyunca birçok farklı etkinlik yapılacak. Festivalin ilk gününde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Karne tatili boyunca karnelerini getiren bütün çocuklar her gün 13.00’e kadar serbestçe bizim eğitmenlerimiz refakatinde eğlenebilecekler” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik hizmet vermeye devam ediyor. Bu çerçevede sömestr tatili boyunca çocuklara birçok farklı etkinlik yapılacak. Festivalin ilk gününde çocuklar Zeytinburnu Buz Adası’na akın etti. Buz pistine gelen çocuklar burada eğitmenler eşliğinde kıyafetlerini giyip ardından piste girdiler. Buz Adası’na gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy burada çocuklar ile sohbet etti. Ardından çocukların ısrarlarını kırmayıp buz pistine girip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Piste giren çocuklar müzik eşliğinde penguen maskotu ile birlikte kayıp doyasıya eğlendiler.

“12 gün boyunca doyasıya eğlence"

Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Karne Festivali, 21 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak. 12 gün boyunca sürecek Karne Festivali’nde çocuklar; tiyatro, sinema, sosis balon, yüz boyama, animatör maskot, karikatür, akrobasi-cambaz şovu, illüzyon, vantrolog, bubble şov, jonglör, balon katlama ve sevimli kukla gösterimleri gibi etkinliklerle sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkaracaklar.

“Karne tatili boyunca karnelerini getirin bütün çocuklarımı her gün serbestçe eğlenebilecekler”

Festival hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nda karne heyecanı başkadır. Şu anda Zeytinburnu’nda okuyan veya oturan çocuklarımız için en önemli eğlence merkezlerinde birinde Zeytinburnu Buz Adasındayız. Karne tatili boyunca karnelerini getirin bütün çocuklarımı her gün 13.00’e kadar serbestçe bizim eğitmenlerimiz refakatinde eğlenebilecekler. Burası karne heyecanı yaşandığı istasyonlardan sadece birisi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, izci evi ile Zeytinburnu’nda 8 bilge evinde karne heyecanı büyük coşkuyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Buz adasına gelmek çok keyifli”

Karnesini alarak buz pistine gelen Mehmet Eren Aynuz, “Buz Adası’na gelmek çok keyifli. Her gün geliyordum. Üstelik böyle bir ücretsiz etkinlik olunca çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

“Başkanın böyle bir etkinlik yapmasına çok mutlu oldum”

Buz pistine gelen İbrahim Bingöl ise “Çok eğleniyorum. Hafta sonu gelmeye çalışıyorum. Başkanın böyle bir etkinlik yapmasına çok mutlu oldum” dedi.