DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yeni Taşköprü Ortaokulunda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. İl genelinde 73 bin öğrenci yarıyıl tatiline ‘merhaba’ dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yeni Taşköprü Ortaokulunda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. İl genelinde 73 bin öğrenci yarıyıl tatiline ‘merhaba’ dedi.

Tüm Yurtta olduğu gibi Düzce’de de 73 bin 84 öğrenci ve 5 bin 115 öğretmen ara tatile girdi. Vali Cevdet Atay’da Yeni Taşköprü Ortaokulunda düzenlenen, yarıyıl karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Atay, sevinçlerine ortak oldu ve tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

İki hafta sürecek sömestr tatilinin ardından eğitim öğretim faaliyetleri 6 Şubat 2023’te kaldığı yerden devam edecek.