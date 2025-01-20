Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin, ara tatilde ilçedeki minikler için düzenlediği tiyatro etkinlikleri büyük katılımla gerçekleşiyor. Bu hafta sonu düzenlenen tiyatro oyunlarına katılan Çayırovalı çocuklar, ‘Karne tatili Çayırova’da güzel’ dedi.KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklerle Çayırova’yı ‘Kültür-Sanat Şehri’ yapan Çayırova Belediyesi, karnelerini alarak ara tatile çıkan minik öğrencileri de unutmadı. Bu hafta sonu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘En İyi Dost’ ve ‘Zeynep’in Masal Çadırı’ isimli çocuk tiyatro oyunları büyük bir beğeniyle izlendi. Salonu dolduran Çayırovalı minikler ve veliler, düzenlenen tiyatro oyunlarında keyifli anlar yaşadı. 18 Ocak Cumartesi günü iki seans olarak düzenlenen ‘En İyi Dost’ ile 19 Ocak Pazar günü iki seans olarak sahnelenen ‘Zeynep’in Masal Çadırı’ oyunları büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılan minik çocuklar, birçok sürprizle de karşılaştı. Tiyatro oyunlarını izlemeye gelen Çayırovalı çocuklar, yüz boyama stantlarıyla da eğlenirken, pamuk şeker hediyesiyle de mutlu oldu. Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan Çayırovalı çocuklar, ‘Karne tatili Çayırova’da güzel’ derken, veliler de çocukları için güzel etkinlikler hazırlayan Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.