Kepsut Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretimin ilk yarısını başarıyla tamamlayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sinema ve Çocuk Köyü’ne götürdü. Belediye Başkanı İsmail Cankul, öğrencilerin ara tatilde iyi vakit geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Başkan Cankul ayrıca ilçede eğitim gören tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini de sinema etkinliği ve Çocuk Köyü’ne götürecekleri müjdesini verdi.

Kepsut Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretimin ilk yarısını başarıyla tamamlayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sinema ve Çocuk Köyü’ne götürdü. Belediye Başkanı İsmail Cankul, öğrencilerin ara tatilde iyi vakit geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Başkan Cankul ayrıca ilçede eğitim gören tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini de sinema etkinliği ve Çocuk Köyü’ne götürecekleri müjdesini verdi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ilçeye bağlı Osmaniye ve Mahmudiye Mahallelerinde eğitim görerek sömestr tatiline giren 100 öğrenciyi sinema ve Çocuk Köyü ile ödüllendirdi. Kepsut Belediyesi’nin katkılarıyla Balıkesir merkezinde bulunan sinemada Rafadan Tayfa Uzay Macerası Galaktik Tayfa’yı izleyen çocuklar daha sonra Çocuk Köyü’nde tatilin keyfini doyasıya eğlenerek geçirdi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere yönelik desteklerinin devam ettiğini söyleyerek, “Çocuklarımız yorucu bir eğitim döneminin ilk bölümünü başarıyla tamamladı. Biz de belediye olarak derslerinde başarılı olan öğrencilerimizi sinemaya götürerek ve Çocuk Köyü’nde eğlenmelerini sağladık. Çocuklarımızın mutluluğu biçim için çok önemli” diye konuştu. Başkan Cankul ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri yanında lise eğitimi gören öğrencilere de kırtasiye ve yardımcı kitap desteklerinin devam ettiğini kaydetti.