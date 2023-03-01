SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı Birinci Oturumu gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık etti.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı Birinci Oturumu gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık etti.

Toplantıda yaptığı konuşmada deprem felaketi sonrası Türkiye’nin tek vücut olarak kenetlendiğini söyleyen Başkanvekili Aydın Karmil, “Depremde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımızı Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılara Allah acil şifalar versin. Tabii, devletimiz güçlü. Bütün devlet erkanı, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları; kısaca 85 milyon tek vücut oldu. Tüm dünyaya birlik beraberlik örneği sergiledi. Bu birliktelik neticesinde o yaraların üstesinden geleceğiz. Kaybolan canları tabii ki geri getirmek mümkün değil. Tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Geçen hafta Belediye Başkanımız Hasan Togar ile Kahramanmaraş’ta afet bölgesindeydik. İçler acısı bir durum. Elden bir şey gelmiyor. Bu süreçte dünyanın muhtelif yerlerinden, birçok bölge ve ülkeden insani yardımlar da geldi. Neticede bir birliktelik örneği gösterildi. Kelimelerin bittiği nokta ama bitmeyecek. Ümidimizi kaybetmeden ümitvar olacağız. Neticede hepimiz inançlı insanlarız. Dolayısıyla görevimiz hep birlikte bu enkazı kaldırmak. Allah bizleri afetlerden korusun muhafaza buyursun” dedi.

Toplantı 7 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından tamamlandı.