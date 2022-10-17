Vatandaşların meslek edinmelerini sağlayan KARMEK kursları 32 noktada eğitime başladı. KARMEK kurslarında giyim, aşçılık, tezhip, müzik, bilgisayar, rölyef, resim, minyatür, geleneksel el sanatları, hat sanatı, filografi ve ahşap boyama olmak üzere 12 branşta eğitim veriliyor.

Kartepe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KARMEK) 2022-2023 yeni eğitim öğretim dönemi kayıtları başladı.

Husumetlisinin sokak ortasında kolunu bacağını kırdı, o anlar kamerada

Husumetlisinin sokak ortasında kolunu bacağını kırdı, o anlar kamerada

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