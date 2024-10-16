Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen ’’Yerinde’’ karma sergisi Üskübü Yerleşkesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi’nde izleyicisiyle buluştu.

Serginin açılışı; Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Selim Beyazyüz ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gürler, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

Gizem Ünlü, Merve Vural ve Esra Oskay’ın çalışmalarının yer aldığı serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren sanatçılar, “Manzaranın metaforları gündelik hayatı çevrelemeye devam ederken, “tam yerine rast gelen” bugünün manzarasını fiziksel ve duygusal boyutlarıyla araştırmayı amaçlıyoruz. Dört duvar arasında geçen mesaiden çıkıp bir yoga pozunda ağaca benzemeye çalışmamızda, bir çöp poşetine eklenen yasemin kokusunda ya da sahte tavan dekorlarında görünen günümüz manzarasını erişilemeyen bir yeri ve ona yaklaşma arzusunu ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanatçılar gerçekleştirdikleri söyleşide; yaklaşık 3 yıl önce bir sanat çalışmasında tanıştıklarını ve o tarihten itibaren sık sık birlikte çalışmalar yaptıklarını böylelikle yalnızca bir konuya bağlı kalmak yerine atölyelerde çalışarak, farklı çalışmalar ve farklı eserler ortaya çıkardıklarının altını çizdikleri konuşmalarında, “Birlikte manzara üzerine düşünmeye karar verdiğimiz süreçte ortaya çıkan eserlerimizi sergilemek için buradayız. Manzarayı farklı yüzlerden ele aldık. Kent alanlarına sıkışan, trafikteyken yakalayamadığımız manzaraları veya apartman girişlerinde evlerimize verdiğimiz isimlerle yaşamak istediğimiz doğayı, eserlerimize yansıtmaya çalıştık. Eserler ortaya çıkınca günümüzdeki beton bloklar arasında bir doğa veya manzara oluşturulmaya çalışıldığını fark ettik” dedi.

Katılımcıların sanatçılarla birlikte eserleri inceleme fırsatı yakaladıkları “Yerinde” karma sergisi 30 Ekim’e kadar Düzce Üniversitesi Üskübü Yerleşkesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi’nde sergilenmeye devam edecek.