Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün “İlk Bakış” başlıklı birinci Karma Sergisi, Düzce Üniversitesi Üskübü Yerleşkesi Müfide Kadri Sanat Galerisi’nde izleyicileriyle buluştu.

Serginin açılışı, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, Rektör Danışmanı ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Açelya B. Gönüllü, Görsel İletişim Tasarım Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Hüseyin Baran, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Uslu, Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem Yıldırım, akademik ve idari personeller, öğrenciler ve ziyaretçilerin katılımı ile gerçekleşti.

2022-2023 Akademik Yılı itibariyle ilk öğrencilerini kabul eden bölümün ilk öğrenci sergisi, toplamda 274 çizim ve basılı eser, 10 video çalışması ile öğrencilerin tasarıma dair bir ‘ilk bakış’ını sergiledi. Sergide, özellikle mürekkep ve boya gibi geleneksel yöntemlerle yapılan çalışmaların nitelik yönünden seviyesinin, özel yetenek sınavı ile öğrenci almayan bir bölüme göre oldukça başarılı olduğu gözlemlendi.

Sergilenen çizim çalışmaları, ekseriya siyah-beyaz, soyut ve mefhuma konularda, doku ve çizgisel çalışmalardan; renkli dijital baskı çalışmaları ise 19. yüzyıla ait klasikleşmiş art nouveau stilindeki figüratif eserlerin yeniden yeni bir medya ile reprodüksiyonları ve dijital mandala tasarımlarından oluşmaktadır. Video çalışmaları ise öğrencilerin, doğa ve insana dair mefhuma, sezgi ve düşüncelerinin deneysel bir kurgusunu sergilemektedir.

Görsel İletişim Tasarım Bölümünün “1.Karma Sergi: İlk Bakış” adlı sergisi bir hafta boyunca sergilenmeye devam edecek.