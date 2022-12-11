Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, kış için hazırlıklarını tamamladı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, kış için hazırlıklarını tamamladı.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl’ün talimatlarıyla kış hazırlıklarını kısa sürede tamamlayan belediye ekipleri, artık karın yağmasını bekliyor. Yaklaşık 15 kişilik ekip, 2 loder, 2 kepçe, 1 greyder ve 2 kamyon ile karla mücadele edecek ekip, tüm hazırlıklarını tamamladı. Karın yağmasıyla birlikte sahaya çıkacaklarını belirten Karlıova Belediyesi araç sorumlusu Önder Bingöl, ilçe halkı için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti. Bingöl, “Karlıova Belediyesi olarak kış hazırlıklarımızı başlattık ve araç gereçlerimiz hazır. 2 Loder, 2 kepçe, 1 greyder, 2 kamyon ile kar hazırlıklarımızı başlattık. Artık karın yağmasını bekliyoruz. Karlıovalı vatandaşlarımızın için belediye olarak gece gündüz demeden çalışacağız” şeklinde konuştu.