Bingöl’ün Karlıova ilçesinde artış gösteren kene vakalarıyla ilgili, sağlık personelleri vatandaşları bilgilendirmeler devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, kent genelinde kene vakaları da gelmeye başladı. Yaşanan durum üzerine Karlıova Kaymakamlığı koordinesinde, ilçede bilgilendirme çalışmaları sürüyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli personeller, köyleri gezerek vatandaşları kene vakalarına karşı bilgilendiriyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde artan kene ve brusella vakalarından dolayı kaymakamlığımızın başlattığı eğitimler, temmuz-ağustos aylarında Karlıova Toplum Sağlığı Merkezince bütün köylerde verilecektir” denildi.