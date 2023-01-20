Uzun süredir beklenen karın yağmadığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde öğrenciler, yıllardan beri ilk defa kar olmadan ara tatilde karne almaya gitti.

Uzun süredir beklenen karın yağmadığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde öğrenciler, yıllardan beri ilk defa kar olmadan ara tatilde karne almaya gitti.

Geçen yıla kadar yağan karla adından söz ettiren Karlıova ilçesinde beklenen yağış olmazken, öğrenciler yıllardır ilk defa kar olmadan ara tatilde karne heyecanı yaşadı. Geçtiğimiz yıllardaki ara tatillerde kar ve fırtına nedeniyle sürekli velilerin karne aldığı ilçede, bu kez öğrenciler okullarına karne almaya gitti. 53 yaşında olan ve ilk defa bu tarihte böyle bir hava ile karşılaştığını belirten Metin Bingöl, öğrencilerin de ilk defa ara tatilde törenle karne aldığına şahit olduğunu söyledi. Bingöl, “Bugün 20 Ocak ve Karlıova’da mükemmel bir hava var. Ben 53 yaşındayım, ilk defa bu tarihte böyle bir mevsim görüyorum. Sıcak ve kar yok. Benim yıllardır öğrencim var. Ara tatilde sürekli karnelerini biz almaya gidiyorduk fırtınadan, kardan dolayı. Bu sene karne törenine katıldık. Burada ilk defa öğrenciler törenle karnelerini aldı. Hava çok güzel” dedi.