Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren kar yapışı etkili oldu. Etkisini sürdüren yağış nedeni ile okullar bir gün tatil edilirken, Karlıova belediyesi de tüm ekipleri ile sahaya indi. Ekipler, kar birikintilerini kepçe yardımı ile temizleyip, vatandaşların mağdur olmasını önledi.

Zabıta memuru Turan Eroğlu, ’’Bugün 25 Kasım, ilçemize ilk kar yağdı. Gece saatlerinden itibaren kar yağışı devam etmektedir. Belediyemizin tüm ekipleri ile biz kar temizleme çalışmalarına katılıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor’’ dedi.