Bingöl’de kış ayının çetin ve soğuk geçtiği Karlıova ilçesindeki kahvehanelerde sobalar kurulmaya başlandı.

Kış mevsiminin uzun geçtiği Bingöl’ün Karlıova ilçesine soğuk erken geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ilçedeki kahvehanelerde sobalar kuruldu, bacalar tütmeye başladı. Merkezdeki bir kahvehanede sobayı kuran işletmeci, müşterilerin sabah saatlerinde üşüdüğünü, bu nedenle sobayı yakmaya başladığını söyledi.

Sobayı erken kurduğunu belirten işletmeci, “Müşterilerimiz üşümesin diye sobaları kurduk, bayağı erken oldu. Daha odun da almadık, kartonları yakıyoruz, içeri ısınsın müşteriler üşümesin diye” dedi.