Kazada sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, araçta ve trafoda hasar meydana geldi.

Kaza, Kanireş Mahallesi Köz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 21 ABZ 177 plakalı hafif ticari araç etkili olan kar yağışı sonrası yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak durabildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar kazayı da beraberinde getirdi. Kar nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı.

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